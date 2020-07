Héritage Saint-Bernard propose des croisières guidées sur le fleuve

Héritage Saint-Bernard offrira des croisières guidées sur le fleuve les jeudis et vendredis cet été.

L’organisme n’a pas pu offrir tous les produits touristiques et éducatifs habituels cet été en raison de la pandémie de COVID-19.

Grâce à un montant de 7000 $ provenant du Fonds de relance régional pour la culture et le tourisme de la MRC de Roussillon, Héritage Saint-Bernard lance ce nouveau produit touristique.

La croisière sera d’une durée de 1 h 30, à raison de trois départs par jour : à 10 h 30, 13 h et 15 h, les jeudis et vendredis du 16 juillet au 11 septembre 2020. Un guide naturaliste sera présent sur le bateau pour y partager des informations et anecdotes. Les départs se feront du quai de l’île Saint-Bernard à Châteauguay. L’achat de billet se fait en ligne au www.ilesaintbernard.com/croisieresurlefleuve/

«Un maximum de 24 personnes par départ sera accepté afin de respecter les mesures de distanciation et pour assurer la sécurité de tous», précise Héritage Saint-Bernard.

« Nous sommes bien fiers d’avoir trouvé un moyen de rassembler les gens sur l’eau, dans le cadre d’une croisière animée, tout en maintenant les normes imposées par la Santé publique. Nous sommes d’ailleurs à adapter notre offre pour l’automne et pour l’hiver à venir», indique le directeur général d’Héritage Saint-Bernard Luc L’Écuyer.

La Ville de Châteauguay et la compagnie Navark ont contribué au projet. Cette dernière a d’ailleurs recommencé le service de navette fluviale entre Lachine et l’île Saint-Bernard pendant les fins de semaine du 20 juin au 13 septembre.