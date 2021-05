Homer, la vedette de la semaine

Je suis Homer, un chien de grande race d’environ 7 ans. Je ne suis pas du coin; j’ai passé le début de ma vie dans le Nord du Québec. Je fais partie du groupe de chiens sauvés par le programme Patte nordique de la SPCA Roussillon.

Je suis un chien assez tranquille, et j’apprécie la présence des humains. J’aime beaucoup recevoir de l’affection et des câlins. Si vous m’adoptez, j’aimerais qu’on prenne le temps d’apprendre à se connaitre. Je suis un peu craintif et réservé, mais si on me laisse la chance je deviens un formidable compagnon.

Pour plus d’information, contacter la SPCA Roussillon ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11 h à 17 h

Samedi et dimanche : 11 h à 16 h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698