Hommage aux bonhommes de neige

En solo ou en duo, petit ou immense, le bonhomme de neige a fait son apparition dans la région, en fin de semaine. Ce, grâce à une bordée de neige fraîche collante. Voici quelques photos prises dans la région samedi et dimanche.

L’heure n’est plus aux bonhommes de neige cependant. Le temps froid s’est installé la nuit dernière. Il en sera ainsi pour les prochains jours. Environnement Canada prévoit aujourd’hui une température de -5 degrés Celsius avec une alternance de soleil et de nuages. Idem demain et mercredi avec une température de -9.

Le mercure chutera davantage en fin de semaine, avec des prévisions de -9 et -10 samedi et dimanche.

De la neige devrait à nouveau tomber jeudi et vendredi.

À Saint-Constant, la petite Lili pose devant son bonhomme de neige de 12 pieds de haut! Trois adultes ont travaillé pendant six heures sur cette création.

(Photo gracieuseté)