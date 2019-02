Honda dévoile le tableau de bord de son premier modèle 100 % électrique

Article par Sylvain Raymond

Honda a laissé filer une première photo du tableau de bord de son premier véhicule 100% électrique, inspiré par le Honda Urban EV Concept.

Ce véhicule sera dévoilé en première mondiale le mois prochain au Salon de l’auto de Genève.

Selon cette première image, le tableau de bord s’apparente fortement à celui du véhicule concept introduit en 2017 dans le cadre du Salon de Francfort. Il s’agit d’un nouveau prototype, et non pas du modèle de série, mais par le passé, les similitudes entre l’étude de style et la voiture de production ont toujours été nombreuses chez Honda.

Le tableau de bord adopte un design très technologique avec une série d’écrans d’affichage qui recouvrent pratiquement toute la largeur du véhicule, mais il est aussi minimaliste puisque l’on a réduit au maximum le nombre de boutons et de commandes. Le volant ajoute à l’esprit rétro du véhicule, une thématique reprise dans le design extérieur.

On peut également apercevoir à travers l’affichage une représentation extérieure du véhicule laissant entrevoir qu’il s’agit d’un modèle à quatre portes doté d’un hayon, tel que prévu. À l’instar de la Nissan LEAF, le port de recharge se situe à l’avant.

Peu de détails techniques ont été communiqués pour le moment, mais on sait que le véhicule devrait être commercialisé dès l’an prochain en Europe. Aucune certitude sur sa venue en Amérique du Nord.

Tout comme plusieurs constructeurs, Honda veut commercialiser plusieurs modèles électrifiés d’ici 2025.