Hoonigan transforme un lit d’auto en go-kart de course

Article par William Clavey

Si vous êtes un amateur de voitures, il y a de fortes chances que vous ayez déjà dormi dans un lit en forme de voiture. Ou du moins, vous aviez un ami qui en avait un duquel vous étiez jaloux.

L’équipe de Hoonigan – l’entreprise de Ken Block – s’en souvient aussi et a décidé de pousser la chose encore plus loin en transformant un lit d’auto pour enfant en go-kart à essence. On le nomme le ShredBed.

Pas de la petite sauce

D’après ce qu’on peut apercevoir sur leur vidéo publiée sur YouTube – qui fait partie d’une série de cinq épisodes – on remarque que la petite coquille en plastique du lit en question a été greffée à un kart plutôt performant.

On ne parle pas d’un kart pour enfant, mais bien d’une véritable machine de course entièrement fabriquée sur mesure, incorporant un châssis en acier et un moteur équipé d’un carburateur. Le projet aurait pris une année complète à compléter, et on peut même apercevoir l’équipe effectuer des tests de châssis et de mécanique lors de la série vidéo.

Nous ignorons la puissance de ce lit « de course », ou sa vitesse de pointe, mais il semble être assez rapide pour s’amuser, et surtout, effectuer quelques drifts dignes d’une vraie machine tirée de l’univers de Ken Block!