Horaire de transport en commun modifié pour la fête du Travail

Exo informe que ses services seront modifiés le lundi 7 septembre, à l’occasion de la fête du Travail.

Ainsi, aucun train de banlieue ne circulera pendant cette journée sur les lignes Candiac, Mont-Saint-Hilaire et Mascouche.

Les usagers des autobus des secteurs Le Richelain (Candiac, La Prairie et Saint-Philippe) et Roussillon (Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine) devront se fier sur l’horaire du samedi.

Tous les déplacements réguliers du transport adapté sont annulés à l’exception des déplacements médicaux. Les clients réguliers qui souhaitent maintenir leurs déplacements doivent appeler le service de transport adapté la veille, avant 16h. L’horaire du samedi sera en vigueur le 7 septembre.

Exo a fait connaître son horaire d’automne qui reprendra du service à compter du 24 août.