Horaire des collectes de sapins naturels

Les Villes ramasseront les sapins de Noël naturels dépouillés de leurs décorations après le temps des Fêtes afin d’en disposer de façon écologique. Elles rappellent aux citoyens que les arbres ne seront pas ramassés lors des collectes habituelles.

À Sainte-Catherine et à Saint-Constant, les arbres seront récupérés au courant de la semaine du 6 au 10 janvier. Les Municipalités demandent à leurs citoyens de les placer au bord de la rue le lundi, soit avant 7h, le matin du 6 janvier.

À La Prairie et Candiac, la collecte de sapins aura lieu lors d’une seule journée, le 6 janvier, puis à Saint-Philippe, les collectes se feront les 6, 7, 13 et 14 janvier. Delson et Saint-Mathieu n’ont pas précisé pour le moment les dates auxquelles seront ramassés les arbres dans leur secteur.

Si des citoyens oublient de disposer de leur sapin, ils pourront avoir recours à des services de leur municipalité. À Candiac et à Saint-Constant, ils devront l’apporter à l’écocentre, tandis qu’à Sainte-Catherine, ils pourront être déposés au garage municipal.

Les sapins doivent être placés en bordure de rue avant 7h le jour de la collecte. Le tronc doit être dirigé vers la chaussée. La voie publique et le trottoir doivent être libres.