Horaire modifié du transport en commun en vue des Fêtes nationales

Exo avise sa clientèle que des horaires spéciaux seront en vigueur à l’occasion de la fête nationale du Québec et de la fête du Canada, les mercredis 24 juin et 1er juillet. Les réseaux de trains, d’autobus et de transport adapté seront touchés.

Aucun service ne sera offert sur la ligne de train de banlieue Candiac. Les usagers du secteur Le Richelain (Candiac, La Prairie et Saint-Philippe) devront se fier à l’horaire du samedi. Ceux du secteur Roussillon (Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine) devront suivre l’horaire bonifié du samedi.

Le service de transport adapté ne sera pas offert pendant ces journées, sauf sur indication contraire du client ou pour déplacements médicaux, précise exo.

Pour plus d’informations sur les options de transport, les clients sont invités à utiliser l’application CHRONO.

(Source: exo)