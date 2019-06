Hummer pourrait revenir… en version électrique

Article par Guillaume Rivard

Hummer, la défunte marque de General Motors aussi bien aimée que détestée en raison de ses gros et lourds VUS assoiffés d’essence, pourrait effectuer un retour avec un véhicule 100% électrique.

Des personnes bien au courant du plan d’électrification de GM, mais qui préfèrent garder l’anonymat vu la nature privée des discussions, ont raconté au site Automotive News que l’idée d’un Hummer à batterie a fait surface comme moyen de capitaliser sur la popularité grandissante des utilitaires robustes de taille généreuse sans causer de tort à Dame Nature.

Ce serait l’une des nombreuses solutions développées ou étudiées par le constructeur américain en vue d’atteindre son objectif de lancer 20 véhicules électriques à l’échelle mondiale d’ici 2023. Rappelons qu’un petit multisegment inspiré de la Bolt EV doit arriver sur le marché l’an prochain. Une camionnette électrique est également en préparation.

En marge d’une conférence de presse qui a eu lieu mercredi dernier, le président de GM, Mark Reuss, a déclaré « j’aime Hummer » et « nous regardons toutes les options ».

Évidemment, un Hummer électrique ne verrait pas le jour avant plusieurs années et son prix serait sans doute très élevé. Si jamais GM décide de ne pas aller de l’avant avec un tel projet, il pourrait se rabattre sur des versions électriques de ses grands VUS existants, soit les Chevrolet Tahoe et Suburban, le Cadillac Escalade et le GMC Yukon.

La marque Hummer a été achetée par GM en 1998, six ans après qu’AM General ait introduit une version civile du véhicule militaire Humvee sous le nom de H1. Elle a par la suite ajouté le H2 ainsi que l’intermédiaire H3 (disponible en formats VUS et camionnette), mais les ventes ont cessé en 2010.

Au fait, saviez-vous que le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger s’est associé à une compagnie appelée Kreisel Electric il y a deux ans pour installer un moteur électrique et une batterie dans son propre Hummer H1?