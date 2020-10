Hydro-Québec confie un contrat de 50 M$ à une entreprise de Candiac

La société Locweld, qui se spécialise dans la construction de pylônes de transmission à treillis, se lance ces jours-ci dans un contrat de 50 M$ confié par Hydro-Québec dans le cadre de la construction de la ligne 735 kV Micoua-Saguenay. Une commande qui la tiendra occupée jusqu’en 2022.

L’entreprise de Candiac aura besoin de presque 20 000 tonnes d’acier pour répondre à la demande de la société d’État.

«Nous sommes heureux que se poursuive la relation de confiance avec Hydro-Québec, un de nos principaux clients, mentionne le président de Locweld, Pierre Lavoie. En plus de sécuriser les 144 emplois à notre usine, ce contrat substantiel permettra de nouvelles embauches – au moins des dizaines – tout en générant d’importantes retombées économiques chez nos propres fournisseurs.»

C’est grâce à son entente de partenariat avec Valmont Utility, un fabricant et distributeur de produits et services d’infrastructures, que Locweld a pu accepter un tel contrat. En temps normal, son usine a une capacité de production totale de 50 000 tonnes. L’association avec Valmont Utility, survenue en décembre 2019, permet à Locweld «de s’appuyer sur une capacité de production totale de 90 000 tonnes et d’accroître ses atouts concurrentiels», écrit l’entreprise dans un communiqué, le 5 octobre.

«Nous serions aussi en mesure, grâce à ce partenariat, d’assumer de nouvelles commandes parallèlement à celle que vient de nous confier Hydro-Québec et de toutes les autres que nous exécutons présentement», affirme la vice-présidente Ventes et Estimation de Locweld, Deanne Cyr.

La ligne 735 kV

La ligne à 735 kV Micoua-Saguenay se déploiera sur 262 kilomètres.

«Elle améliorera la flexibilité d’exploitation du réseau d’Hydro-Québec. Plus concrètement, elle est rendue nécessaire par la diminution de la consommation sur la Côte-Nord et la fermeture de centrales thermiques et nucléaire dans le sud du Québec, surchargeant les lignes du corridor Manic-Québec», écrit-on.

Celle-ci sera mise en service en 2022, selon la société d’État.

Locweld a participé à plusieurs grands projets d’Hydro-Québec au cours des 30 dernières années. L’entreprise a notamment collaboré à remettre en service les pylônes et lignes électriques terrassés par la nature lors de la crise du verglas en 1998.