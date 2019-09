Hyundai 45 : un concept futuriste et nostalgique

Article par Guillaume Rivard

Après nous avoir offert un petit aperçu il y a quelques semaines, Hyundai a aujourd’hui dévoilé son concept 45 au Salon de l’auto de Francfort 2019.

Il s’agit, on le rappelle, d’un clin d’œil à la Hyundai Pony originale, dont le concept date de 1974, soit il y a 45 ans.

En même temps, la carrosserie aérodynamique et légère s’inspire des avions des années 1920, au dire du constructeur. Le nom de nouveau concept fait de plus référence à l’angle de 45 degrés des parties avant et arrière, créant une silhouette de diamant qui influencera le design des futurs modèles électriques de Hyundai.

« Avec la 45, qui marque une évolution de notre langage de design Sensuous Sportiness, nous voulons présenter notre façon de réinventer le mode de vie des gens à bord de leur voiture à l’ère de l’électrification et de la conduite autonome », explique SangYup Lee, vice-président sénior et chef du centre de design de Hyundai.

À la place de la calandre traditionnelle, on retrouve un arrangement de cubes qui sert à créer la signature lumineuse tout à fait unique de ce concept. Le logo de Hyundai et la mention « 45 » s’affichent aussi sous forme de lumières.

Sur les flancs, le design kaléidoscopique des jantes surdimensionnées est carrément hallucinant. L’imposant relief sur les portières (coulissantes) et la ligne de toit fuyante qui se termine par un aileron proéminent ajoutent encore plus de caractère et de dynamisme. Les rétroviseurs latéraux sont remplacés par des caméras autonettoyantes, tandis qu’une série de DEL dans le bas donne une indication de l’autonomie restante avant de prendre place à bord.

Le toit ajouré de la Hyundai 45 fait entrer beaucoup de clarté dans l’habitacle où le décor, qui s’inspire des dernières tendances en matière de meubles, se veut invitant et hautement personnalisable selon les besoins et les désirs des utilisateurs. Les sièges avant pivotent pour faciliter l’accès de même que la conversation avec les autres passagers. Par ailleurs, un très large panneau à projection se trouve derrière le volant et redéfinit l’interaction avec la voiture.

La motorisation entièrement électrique de la 45 comprend des batteries dans le plancher, que Hyundai compare à une planche à roulettes et qui est recouvert d’une confortable moquette. Aucun détail supplémentaire n’a été donné; ce concept représente davantage un exercice de style.

À Francfort, Hyundai a également dévoilé sa première voiture de course électrique basée sur la Veloster N, la nouvelle génération de sa citadine i10 (non disponible en Amérique du Nord) ainsi qu’une édition limitée et plus extrême de sa i30 N (l’équivalent de notre Elantra GT N Line) appelée Project C.