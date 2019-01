Hyundai dévoile l’Elantra GT N Line au Salon de l’auto de Detroit

Article par Michel Deslauriers

Après le lancement de la nouvelle Hyundai Veloster N 2019, le premier modèle hautes performances du constructeur coréen en Amérique du Nord, on commercialise une version plus sportive de l’Elantra GT pour 2019 pour mieux rivaliser avec la Volkswagen Golf GTI et la Honda Civic Si.

En effet, au Salon de l’auto de Detroit, Hyundai a présenté l’Elantra GT N Line 2019, qui misera sur des éléments de design rehaussant le caractère sportif de la voiture, mais aussi des modifications apportées à la mécanique. Les versions N Line, que l’on retrouvera éventuellement dans d’autres produits de la marque, seront inspirées des véritables modèles N, un peu comme BMW M et M Performance ou Audi Sport et S-Line.

L’Elantra GT N Line dispose d’une grille de calandre avec motif en cascade unique aux versions N, des parechocs retravaillés, des coques de rétroviseurs noirs et des jantes en alliage de 18 pouces spécifiques à la N Line. Dans l’habitacle, on retrouve un volant gainé de cuir perforé avec rayons métallisés, des sièges sport, un pommeau de levier de vitesses en forme de boule enrobé de cuir et d’insertions métalliques ainsi qu’un habillage plus sportif de la planche de bord et des panneaux de porte.

La suspension a été raffermie pour un meilleur comportement routier, tout comme les supports du moteur, de la boîte de vitesses et des barres antiroulis. La servodirection a été recalibrée pour rehausser sa réactivité et les disques de frein à l’avant sont surdimensionnés.

Côté moteur, la puissance du quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre demeure fixée à 201 chevaux, et son couple, à 195 livres-pied. Une boîte manuelle à six rapports figure de série, mais peut être remplacée en option par une automatique à sept rapports avec double embrayage.

La Hyundai Elantra GT N Line 2019 est maintenant en vente et remplace la déclinaison Sport au sein de la gamme, et l’échelle de prix de l’Elantra GT au Canada se détaille comme suit :