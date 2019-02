«Igloo mobile» : dangereux et interdit

Crédit photo : Facebook - Service de police de l'agglomération de Longueuil

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle aux conducteur qu’il est interdit de circuler avec un véhicule qui n’est pas déneigé.

«Le pare-brise et les vitres du véhicule doivent être libres de matières pouvant nuire à la visibilité du conducteur. Un agent de la paix peut remettre au conducteur une amende de 100 $ à 200 $ plus les frais et exiger le nettoyage ou le dégagement des vitres et du pare-brise lorsqu’une matière nuit à la visibilité du conducteur. Ce dernier doit se conformer à cette exigence.», indique la SAAQ.

Par ailleurs, il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route.

L’amende prévue est de 60 $ à 100 $ plus les frais.

À LIRE SUR LE MÊME SUJET :

170 $ pour une auto pas déneigée impeccablement