Il fait le tour du monde grâce à la danse

Crédit photo : Gracieuseté - Wes Klein

La carrière de danseur de Gabriel Robert lui permet de voyager aux quatre coins du monde. De ses premiers cours à l’école de danse Chantale Boulay à Saint-Philippe au Cirque du soleil au Moyen-Orient, il a fait beaucoup de chemin.

Le danseur a effectué ses premiers pas de danse à l’âge de 5 ans. Aujourd’hui âgé de 24 ans, Gabriel Robert accumule les contrats de danse pour des vidéoclips à Los Angeles avec des artistes internationaux comme Janet Jackson, Kanye West, Nicki Minaj, Rihanna, Drake et Lord.

«Je suis déménagé là il y a deux ans pour vraiment progresser», dit-il.

En 2015, il a participé au programme Motivating Excellence avec la célèbre chorégraphe Rhapsody James, avec qui il travaille encore.

«Je passe encore des auditions, mais il arrive qu’elle m’appelle directement pour des contrats», confie le danseur originaire de Saint-Philippe.

Il admet que s’il devait choisir, même si «chaque expérience a quelque chose d’unique et de spécial», l’artiste avec lequel il a préféré collaborer à Los Angeles est la chanteuse Lord.

«Elle est vraiment terre à terre, elle est arrivée sur le plateau de tournage directement de l’aéroport et a tout de suite installé une super ambiance», se souvient-il.

Voyages

La danse permet à M. Robert d’explorer le monde.

«Je suis allé en Arabie saoudite avec le Cirque du soleil, puis en octobre la tournée du spectacle BAZZAR a débuté en Inde», indique-t-il.

Lorsqu’il a des pauses de cette tournée, il retourne travailler à Los Angeles ou revient au Québec pour donner des cours de danse à Montréal ou sur la Rive-Sud. Il dit vouloir continuer à s’améliorer et ressent le besoin d’enseigner.

«Je veux être polyvalent et évoluer dans le plus de styles possible.» -Gabriel Robert

Vers la direction artistique

Au Québec, le milieu de la danse est de plus en plus valorisé avec des émissions télévisées comme Danser pour gagner et Révolution. M. Robert y voit plusieurs de ses amis et considère que c’est une belle plateforme. Il a pour sa part d’autres projets.

«Si je reviens travailler ici, je veux me diriger vers la chorégraphie et la direction artistique. J’adorerais apporter mes idées pour des vidéoclips d’artistes comme Marie-Mai», partage-t-il.

Il ajoute que l’expérience à Los Angeles sur de gros plateaux lui servira.

Quelques vidéoclips marquants

-Work de Rihanna et Drake

-We got love de Kanye West et Teyana Taylor

-‘Til Midnight de Yan Etchervary

Vidéo prise sur la chaîne YouTube Gab Robert