«Il faut pas aller visiter les personnes âgées, c’est une question de vie ou de mort» – François Legault

Alors que 519 des 2200 résidences pour personnes âgées au Québec comptent au moins une personne infectée par la COVID-19, le premier ministre François Legault exhorte les gens à ne pas aller les visiter.

À lire aussi:

Des proches d’aînés préoccupés de ne pas pouvoir les visiter

«C’est une question de vie ou de mort. Il ne faut pas prendre le risque d’entrer le virus davantage», a-t-il demandé lors de son point de presse quotidien, ce mercredi.

Il a fait savoir qu’un nouveau tour de vis sera donné pour que ce soit respecté.

«On va être encore plus sévère sur les entrées et les sorties dans les résidences», a-t-il dit, rappelant que 133 M$ ont été débloqués, il y a quelques jours pour y augmenter des mesures de sécurité et de contrôle.

Le personnel pourra pour sa part vivre à l’hôtel, afin de limiter les risques d’infection advenant qu’ils soient contagieux.

«On offre au personnel qui est capable de le faire d’aller habiter à l’hôtel, payé par le gouvernement. Évidemment, je comprends que ce n’est pas tout le monde qui peut accepter ça; il y en a qui ont des familles et des enfants à s’occuper», a-t-il reconnu.

M. Legault a aussi annoncé une bonification de salaire pour les proposés, incluant dans le secteur privé, au cours des prochains jours.

«Il vaut mieux payer ses gens-là qui font un travail extraordinaire dans toutes les résidences de personnes âgées», a-t-il dit.

Autres points en vrac

Les résidents de l’Outaouais, des Laurentides-Lanaudière et la Mauricie qui vivent au nord doivent éviter de descendre dans les grands centres au sud.

Le matériel de protection individuelle: «On en a actuellement pour une semaine. Donc, on s’est amélioré par rapport à hier et on continue de confirmer des commandes, a fait savoir le premier ministre. Il y a peut-être une période un peu plus critique la prochaine semaine, mais assez rapidement, on va avoir des entreprises québécoises qui vont nous fournir du matériel.»

À savoir quand sera le sommet de la pandémie, au Québec, il a expliqué que «c’est difficile de répondre à cette question», mais qu’il a demandé aux experts de la santé publique de sortir «le scénario le plus probable».

Ses remerciements du jour ont été réservés aux conjointes et conjoints de ceux qui offrent des services essentiels pour leur soutien.

Bilan quotidien

4611 cas (hausse de 449)

33 décès (hausse de 2)

307 personnes hospitalisées (hausse de 21)

82 aux soins (stable)