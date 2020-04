« Il faut protéger notre première ligne » – Dre Diane Cabana

Administratrice du GMF Clinique Médicale Mercier et gynécologue-obstétricienne retraitée, Dre Diane Cabana dénonce le manque de matériel de protection. Elle s’est retroussée les manches pour en fabriquer mais ne suffit évidemment pas à la tâche. Le CISSSMO laisse entendre qu’il s’en vient à la rescousse.

« Il faut soutenir notre première ligne » martèle Dre Cabana. Tous les patients vus en clinique médicale peuvent être porteurs de la COVID-19 sans même le savoir, souligne-t-elle. Le GMF n’arrive pas à obtenir des masques et autre équipement auprès de ses fournisseurs habituels pour protéger son personnel, déplore-t-elle. Dre Cabana se désolait que le CISSSMO n’approvisionne pas les cliniques.

Entre-temps, elle a elle-même cousu de ses mains à ce jours 45 jaquettes avec Andrée Lemieux, soeur d’un administrateur du GMF qui est couturière. Des travaux d’aiguille pour protéger les médecins de première ligne et le personnel du GMF. « On planifie de peut-être fabriquer des masques. On essaie de faire la récupération d’équipement. On travaille fort. On espère que le meilleur scénario va se réaliser » exprime Dre Cabana.

En attente de commandes

Questionné par Le Soleil de Châteauguay concernant ses préoccupations, le CISSSMO s’est fait rassurant. « Le CISSS de la Montérégie-Ouest doit en effet fournir les masques de procédure aux cliniques médicales ainsi qu’aux cliniques dédiée d’évaluation de l’ensemble de son territoire. Nous sommes présentement en attente des commandes qui seront ensuite distribuées de façon équitable aux différentes installations qui en auront fait la demande », a indiqué sa porte-parole Jade Saint-Jean, le 9 avril.