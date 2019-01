Il heurte une femme de 91 ans et prend la fuite

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide de la population afin de trouver des témoins d’un délit de fuite survenu le 13 janvier vers 17h30 dans le stationnement du IGA situé sur l’ave. Victoria à Saint-Lambert.

Une femme de 91 ans marchait dans le stationnement lorsqu’un véhicule récent de couleur foncée est entré rapidement dans le stationnement en provenance de la rue Victoria, a renversé la nonagénaire avec son véhicule et s’est stationné. Lorsqu’il a constaté qu’il avait heurté quelqu’un, il a reculé et a quitté rapidement les lieux. La piétone a subi des blessures aux jambes, mais on ne craint pas pour sa vie. Le conducteur était un homme à la peau blanche, âgé entre 40 et 50 ans.

Selon le SPAL, des témoins de l’événement pourraient aider à faire avancer l’enquête.

Si vous avez été témoin ou que vous détenez de l’information, vous pouvez contacter l’enquêteur Yanick Bissonnette au 450 463-7100 au poste 5077.