Il marchera 400 km pour la prévention du suicide

La prévention du suicide interpelle un Campivallensien au point où il a décidé d’entreprendre un périple de 400 km à pied, de Valleyfield à Lac-Mégantic pour soutenir un organisme qui se consacre à cette cause.

Originaire de Lac-Mégantic, Gopal Ducharme réside maintenant à Salaberry-de-Valleyfield et souhaite recueillir la somme de 30 000 $ pour la fondation Jevi, établie dans la ville de Sherbrooke.

Il compte partir le 26 janvier et marcher une moyenne de 50 km par jour en empruntant des routes secondaires, pour atteindre sa destination le 5 février. Le sportif de 36 ans prévoit voyager en complète autonomie, avec tout l’équipement de survie nécessaire.

En route, on pourra suivre sa progression via sa page Facebook Les accros au plein air. C’est d’ailleurs par l’entremise de cette page qu’il sera possible de verser des dons en argent.

« Cela fait 10 ans que je pense à effectuer ce défi », confie M. Ducharme. Cette motivation n’est pas étrangère au fait que, depuis l’âge de l’adolescence, trois de ses proches ont décidé de s’enlever la vie, dont sa propre sœur.

Gopal Ducharme est un amant des activités de plein air. Sa page Facebook, Les accros au plein air, fait d’ailleurs état des nombreuses expériences de plein air qu’il a vécues au cours des dernières années, en forêt ou en montagne.