Il transforme sa voiture en œuvre d’art

Jérémie Desnoyers avait une idée précise en tête quand il s’est procuré une Toyota Tercel 1999 à la fin de l’hiver. Il souhaitait que sa voiture devienne une œuvre d’art ambulante.

Le véhicule coloré fait tourner les têtes; un visage composé de formes géométriques est peint sur le capot, puis chaque partie, soit les deux portes, le parechoc, les quatre ailes, le coffre arrière et les jantes des roues sont agrémentés de motifs et de couleurs différentes.

En l’apercevant à Sainte-Catherine, Le Reflet s’est arrêté pour s’entretenir avec lui.

«C’est sûr que ça attire beaucoup l’attention, dit-il. Les gens m’envoient la main et me sourient quand ils me voient. C’est ma troisième voiture. Je l’ai achetée pour réaliser le projet avec mes amis artistes.»

Le musicien a demandé l’aide de deux amis «vraiment bons en art». Le trio a réalisé l’œuvre en environ quatre heures. La voiture a été transformée entièrement avec de la peinture en aérosol.

«Le devant a été le plus long à faire avec tous les détails. J’aime vraiment le look d’une Tercel, surtout vue d’en avant, alors je suis super content du résultat», laisse savoir le Sainte-Catherinois.

Quand ce dernier a acquis la voiture, elle affichait 150 000 km au compteur; il a bon espoir qu’il la conduira longtemps.