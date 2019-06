Il y aura un Ribfest à Brossard

Les organismes Tout pour les enfants et Mickey News organiseront un premier Ribfest à Brossard, du 5 au 8 septembre au Mail Champlain.

Plusieurs camions de nourriture de rue seront présents pour l’occasion et tables et chaises seront à disposition des visiteurs. Des kiosques, une scène pour des spectacles, des véhicules en démonstration et une zone pour enfants seront aménagés pour l’occasion.

Une partie des profits de cet événement sera redistribuée aux écoles et organismes du territoire dont la clientèle est dans le besoin. L’argent servira à planifier des sorties scolaires, payer des inscriptions sportives et venir en aide aux gens victimes d’incendie.

Un événement similaire a eu lieu dans l’arr. de Greenfield Park l’année dernière; entre 15 000 et 20 000 personnes y avaient pris part.