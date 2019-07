Ils distribuent le Publisac depuis 20 ans

Le Reflet est allé à la rencontre de deux camelots du Publisac sur le boulevard Marie-Victorin à Sainte-Catherine, le 30 juillet, afin de les interroger sur leur métier, qu’ils pratiquent depuis une vingtaine d’années.

Trois fois par semaine, Rahim Massoud et Hasmat Aleakbar embarquent dans leur caravane grise à 6h du matin pour distribuer les circulaires et le journal local dans le secteur qui leur est attribué.

Ils se stationnent au bout des rues et marchent pour faire la distribution.

«C’est bon pour la santé! Ça nous fait faire de l’activité physique», dit M. Aleakbar.

Leurs journées se terminent parfois à 14h, parfois à 19h. Le nombre de Publisacs à distribuer varie de semaine en semaine.

«Nous, ça nous prend trois jours au total. On fait de Candiac à La Prairie, en passant par Sainte-Catherine. On en a fait 4 000 [distributions] à date, expliquait M. Massoud un mardi, vers 15h30. On met le Journal dans le sac ou on le distribue à côté; ça dépend des endroits. Beaucoup nous le demandent!»

Au total, l’équipe dit s’arrêter sur le porche de plus de 25 000 résidences au total sur le territoire.