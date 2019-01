Incendie à la boutique de Jacynthe René à La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté

Un incendie a causé des dommages à la boutique de Jacynthe René à La Prairie, le samedi 4 janvier, d’après son compte Instagram.

«C’est à pleurer. Nous ne pourrons vous recevoir aujourd’hui. Svp, vous déplacer à la maison la plus proche de chez vous, soit à Montréal ou à Sainte-Thérèse», écrit-elle.

«Nous pensons à la suite, ce nettoyage et au nouveau départ. Heureusement, personne n’y était, aucun animal non plus», ajoute-t-elle.

Sur sa page Facebook appelée Maison Jacynthe, la femme d’affaires et comédienne a précisé qu’«en ce qui concerne le feu, par chance, il a commencé et s’est terminé de lui-même» et que «tout est perte à l’intérieur mais le bâtiment est resté».

Après le choc et la peine, Mme René, sa famille et son équipe se sont rapidement retroussé les manches, dit-elle.

«On sera prêt pour faire vos commandes dès lundi. Notre équipe s’activait aujourd’hui (samedi) à tout relocaliser dans notre maison! À notre image, rien ne les arrête et, très émue, je les remercie du fond du cœur», écrit Mme René.