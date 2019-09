Incendie à l’église : Denrées demandées pour la Société Saint-Vincent-de-Paul

La Société Saint-Vincent-de-Paul de Mercier a perdu toutes ses denrées alimentaires dans l’incendie de l’église de Mercier. Entraide Mercier hébergera l’organisme temporairement et sollicite la population pour des dons alimentaires.

En entrevue vendredi, la directrice d’Entraide Mercier Anik Sauvé disait tout mettre en œuvre, avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, pour s’assurer que les familles dans le besoin aient accès à de la nourriture mardi, journée de la distribution. Entraide Mercier recevra temporairement les denrées le temps que l’organisme trouve une solution à moyen terme, notamment pour la Guignolée prévue en décembre. «C’est vraiment triste ce qui arrive, mais je peux vous dire que tout le monde se serre les coudes pour aider», souligne la directrice d’Entraide Mercier, Anik Sauvé . Une trentaine de familles utilisent les services de la Société Saint-Vincent-de-Paul mensuellement, dont près d’une dizaine reçoivent des denrées chaque semaine.

Appel de dons alimentaires et bénévoles

Comme la banque alimentaire a été complètement détruite par le feu, les deux organismes lancent un appel à la population pour recevoir certaines denrées spécifiques. La Rencontre Châteauguoise épaulera également l’organisme pour aider à regarnir l’inventaire de nourriture. Mme Sauvé précise qu’il vaut mieux venir porter les denrées pendant les heures d’ouverture de la friperie populaire (lundi au mercredi de 9 h à 17 h, jeudi et vendredi de 9 h à 21 h et le samedi et dimanche de 9 h 30 à 17 h). Entraide Mercier est également à la recherche de bénévoles pour le triage des denrées reçues. Les personnes intéressées peuvent contacter Julie Dubois au 450 698-2137 poste 105.

Denrées demandées