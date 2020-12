VIDÉO-Incendie à Saint-Rémi : des commerçants témoignent

ACTUALITÉ – Un incendie majeur a détruit plusieurs commerces dans un centre d’achat situé sur la rue Lachapelle Est, à Saint-Rémi, le 4 décembre.

Le Resto-bar Aux 3 Grelots, le Centre dentaire Cailhier & Thibault, le centre d’activités de jour de l’organisme Vents d’espoir et la Friperie St-Rémi ont été rasés par les flammes. Il en est de même pour deux locaux qui semblaient inoccupés, soit un ancien club vidéo et la boutique de bonbons Mademoiselle Rose.

Le magasin de chaussure Le-Bo, qui était le voisin du magasin de bonbon, a été épargné, de même que le magasin de vente de pièces d’automobile NAPA, qui se trouve à l’extrémité droite du centre d’achat.

Les pompiers ont reçu une première alerte vers 22 h 20.

«C’était un feu majeur. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés, indique le directeur du service des incendies de Saint-Rémi, Jean-Michel Drouin. À notre arrivée, des flammes étaient visibles à l’arrière du bâtiment. On a dû détruire une portion du bâtiment pour préserver les commerces adjacents.»

Environ 60 pompiers, provenant d’une quinzaine de municipalités environnantes, ont combattu le brasier jusqu’à 5 h 21, le 5 décembre.

La cause de l’incendie est toujours sous investigation, précise M. Drouin. Aucun indice ne laisse croire qu’il s’agirait d’un incendie criminel.

Perte totale

Le Resto-bar Aux 3 Grelots fait partie des commerces qui ont été rasés par les flammes. Son propriétaire, Martin Audit, venait tout juste de terminer d’importants travaux de rénovation.

«Je venais juste de terminer de rénover le bar, de refaire les planchers et les banquettes, dit-il. Ma femme a donné un dernier coup de pinceau jeudi soir [3 décembre], dans la salle à manger.»

M. Audit a eu la confirmation que le propriétaire du centre commercial a l’intention de le rebâtir.

«Moi et notre équipe, on est tous à terre. C’est pas évident, lance M. Audit. L’assureur parle de cinq à six mois pour reconstruire. Moi, je pense que ce sera plus 12 mois.»

Friperie

Le sous-sol du bâtiment incendié abritait la Friperie St-Rémi, qui occupait un local de 4800 pieds carrés, depuis un peu plus de trois ans.

Sa propriétaire, France Pépin, a tout perdu. «Je suis passée devant la friperie vers 21 h 50 et j’ai vu de la fumée, dit-elle. J’ai fait le tour du bâtiment et j’ai vu des flammes sortir du toit.»

«Je ne peux rien récupérer, se désole-t-elle. Le béton est tombé sur ma friperie. La suite des choses, je n’en ai aucune idée. J’avais une assurance pour 25 000 $, mais ça ne couvrira même pas la moitié de l’inventaire.»

Vents d’espoir se cherche un nouveau local

Le centre d’activités de jour de l’organisme Vents d’espoir occupait aussi un local qui a été détruit par le feu. Tous les jours, une dizaine de personnes qui ont un traumatisme craniocérébral ou une déficience physique se réunissaient à cet endroit pour recevoir des services, socialiser et faire des activités adaptées à leur condition.

Ces personnes proviennent de partout en Montérégie-Ouest, comme Napierville, Mercier, la MRC de Roussillon ou Châteauguay.

«J’ai fait le tour de la ville cette nuit pour essayer de trouver un nouveau local, explique Sylvie Boyer, la présidente de l’organisme. Nous n’avons pas le choix de nous relocaliser. Il y a des besoins énormes. En plus, avec la pandémie, c’était le seul endroit où ces gens pouvaient s’intégrer socialement et échanger et là, on vient de le perdre.»

Le centre de jour avait dû cesser ses activités depuis septembre, en raison du manque de personnel. Il devait rouvrir en janvier.

«On était assurés pour 60 000 $, mais c’est sûr que nous n’aurons pas assez d’argent pour nous relocaliser, explique Mme Boyer. Au début, on n’avait pas de sous. Tout l’ameublement nous avait été donné.»

Plusieurs personnes qui fréquentent ce centre se déplacent en fauteuil roulant. Le local avait été adapté à grands frais pour le rendre accessible. Cela avait nécessité six mois de travaux de rénovation.

«On ne fait pas d’argent avec ça, insiste Mme Boyer. Notre projet, c’est 3000 heures de bénévolat par année, depuis six ans, réalisées par 45 bénévoles.»

La meilleure façon de soutenir Vents d’espoir est de participer à sa campagne majeure de financement en versant un don en ligne sur le site www.ventsdespoir.org.

Dur réveil pour le Centre dentaire Cailhier-Thibault

Martine Cailhier, copropriétaire du Centre dentaire Cailhier-Thibault est évidemment sous le choc de voir que sa clinique établie depuis 1994 à Saint-Rémi est réduite en poussière.

Réveillée pendant la nuit par la centrale d’alarme, elle s’est rapidement rendue sur les lieux de l’incendie. Au départ, il y avait beaucoup de fumée dans la clinique, raconte-t-elle. La dentiste espérait que son commerce s’en sortirait sans trop de dégât. Malheureusement, sa clinique a finalement été démolie avec une pelle mécanique.

On repart de zéro, mais c’est sûr qu’on veut rebâtir et remettre ça sur pied. -Martin Audit, propriétaire du Resto-bar Aux 3 Grelots

«Nous avons pu récupérer nos serveurs informatiques grâce à notre patient-pompier-héros Pierre-Luc Séguin qui a bravé la chaleur et le danger pour nous éviter le pire, raconte l’entreprise sur sa page Facebook. Nos dossiers papier sont détruits, mais nous avons au moins toutes les données pour vous recontacter». Il reste à voir quelles informations pourront être extraites du serveur, précise Mme Cailhier.

Celle qui travaille avec son associée Christine Thibault dit recevoir beaucoup d’amour et d’encouragements de la part de la communauté saint-rémoise et de leurs patients. Elle est dévastée, car le calendrier de rendez-vous était déjà plein jusqu’à la fin janvier. «Il y a d’autres cliniques qui nous ont contactés pour nous dire qu’elles pourraient nous libérer du temps de chaises pour nous permettre de voir des patients plus urgents», raconte-t-elle.

Le centre dentaire sera reconstruit. L’entreprise était assurée. «On va se retrousser les manches. On va tout faire pour voir nos patients le plus rapidement possible», exprime Martine Cailhier.

(Avec la collaboration de Valérie Lessard)