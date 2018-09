Incendie dans une résidence à Delson

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Les pompiers du Service de sécurité incendie Candiac – Delson sont intervenus rue Barbeau à Delson pour un début d’incendie au premier étage d’une résidence, vers 11h, le 8 septembre.

On ignore pour le moment les causes du sinistre et l’ampleur des dommages.

Détails à venir.