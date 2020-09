Incorporation d’un nouvel organisme en développement social

Après cinq ans d’existence, les membres de l’organisme Concertation Horizon ont convenu d’en officialiser le statut et de s’incorporer à titre d’organisme sans but lucratif.

Ainsi, l’assemblée de fondation de l’organisme s’est déroulée le 9 septembre dernier à Saint-Constant, en présence de 28 représentants d’organismes.

Concertation Horizon est un organisme de concertation régionale en développement social qui couvre les 5 territoires de MRC de l’Ouest de la Montérégie. Il rassemble des organisations impliquées en développement social dédiées à soutenir collectivement 64 municipalités pour améliorer les conditions de vie de près de 431 329 habitants.

L’assemblée a permis de nommer les personnes suivantes au conseil d’administration : Magali Demay, Services Québec Montérégie, représentante en l’employabilité ; Rémi Pelletier, Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-Laurent, représentant des organismes communautaires ;Dominique Pilon, CISSS de la Montérégie-Ouest, représentant de la Santé et des Services sociaux ; Marc Girard, Centre de services scolaires Vallée-des-Tisserand, représentant du secteur de l’Éducation (scolaire) ; de même que Marc Rémillard, du Collège de Valleyfield, représentant de l’éducation (Études supérieures).

Un représentant de la Santé publique sera délégué pour se joindre au conseil après la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19.

Ces personnes se joignent aux 5 préfets des MRC membres, Maude Laberge (Beauharnois-Salaberry), Louise Lebrun (Haut Saint-Laurent), Sylvie Gagnon-Breton (Jardins-de-Napierville), Christian Ouellette (Roussillon, président), et Patrick Bousez (Vaudreuil-Soulanges).

« Nous croyons que l’incorporation contribuera à terme à donner plus d’indépendance à l’organisation et permettra d’atteindre ses objectifs ambitieux pour le développement social de notre territoire », estime Christian Ouellette, maire de Delson, préfet de la MRC de Roussillon et président de Concertation Horizon.

Pour plus d’information, www.concertationhorizon.ca. (M.P.)