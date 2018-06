Des individus suspects abordent des enfants à Candiac

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Trois individus âgés entre 17 et 20 ans ont abordé des enfants qui sortaient de l’autobus scolaire, le mardi 5 juin, entre 15h15 et 15h30, à Candiac. Ils se trouvaient dans un véhicule bleu gris et ont offert des bonbons aux enfants. Leur voiture ne s’est jamais immobilisée.

L’événement s’est produit près de l’école Saint-Marc. Les enfants ont eu la rapidité d’esprit de s’éloigner de la voiture et de rentrer à la maison. Ce sont des élèves de l’école Plein-Soleil.

Un communiqué a été remis aux parents des élèves de l’école Saint-Marc afin de leur rappeler les consignes de sécurité à respecter dans ce genre de situation.

La Régie de police de Roussillon confirme avoir été informée. Pour le moment, elle ne possède pas plus d’information sur le type de véhicule dans lequel circulait les individus.