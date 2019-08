Initation gratuite à l’escalade à La Prairie

Envie de s’initier à l’escalade intérieure? Le centre Canyon Escalade à La Prairie tiendra une journée portes ouvertes le samedi 24 août, de 9h à 14h, où petits et grands pourront se familiariser avec ce sport gratuitement.

BBQ, jeux gonflables, volleyball et tirage de cadeaux de présence sont aussi au programme.

Les férus d’escalade qui détiennent leur carte d’accréditation pourront aussi profiter gratuitement des installations de 8h à 23h.

Canyon Escalade se targue d’être le plus grand centre intérieur au Québec, en plus d’être le seul sur la Rive-Sud à offrir de l’escalade de voies et de blocs.