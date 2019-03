Intervention des pompiers dans une usine de produits chimiques à Sainte-Catherine

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine sont intervenus dans le parc industriel de Sainte-Catherine concernant une forte odeur d’ammoniaque dans la matinée du 22 mars.

L’odeur émanait de l’entreprise d’Anco Chemicals située au 6905, boulevard Hébert.

«On était en train de nettoyer un réservoir pour inspection en le purgeant dans une tour d’eau pour éviter les senteurs d’ammoniaque. Aujourd’hui, il pleut et les vents sont contraires. L’ammoniaque est restée bas et s’est dirigé vers nos voisins», a expliqué Jean-Marc Benoit, directeur général d’Anco Chemicals au photographe du Reflet, Erick Rivest.

C’est d’ailleurs une entreprise du secteur qui aurait donné l’alerte à cause de l’odeur.

En raison du type de production dans cette usine, les pompiers des municipalités voisines ont été appelés, ainsi qu’un représentant d’Environnement Québec.

«On a demandé aux pompiers de l’équipe d’intervention des matières dangereuses du Service de sécurité d’incendie Candiac – Delson de sécuriser les lieux. On a procédé à des lectures [pour mesurer la concentration dans l’air de l’ammoniaque]. On aime mieux en faire un peu plus dans ce genre d’événement», a déclaré Alexandre Tremblay, directeur de la Régie.

Au moment de publier la situation était sous contrôle.