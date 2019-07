Investissement de 4,5 M $ pour une nouvelle entreprise à Sainte-Catherine

La Ville de Sainte-Catherine a annoncé, le 10 juillet, l’arrivée de Clipper Ship Supply dans le parc d’affaires. Le transfert du siège social de l’entreprise représente un investissement de 4,5 M$.

L’implantation de Clipper Ship Supply, un fournisseur maritime, entrainera la création de 28 nouveaux emplois, laisse savoir la Municipalité par voie de communiqué. L’entreprise a notamment choisi Sainte-Catherine pour «la proximité de Montréal, l’importance du corridor de transport et des axes routiers ainsi que les coûts d’implantation avantageux», affirme Jocelyne Bates, mairesse de la Ville.

Le projet est pris en main par le promoteur industriel et commercial Lalonde & Brient. Celui-ci amorce dès maintenant la construction des nouveaux locaux. Elle devrait être terminée en décembre. Le groupe a aussi fait l’acquisition du terrain voisin au 905, 1re avenue. Le site de 119 000 pieds carrés est disponible pour la construction d’un bâtiment de 35 000 pieds carrés.

L’entreprise

Clipper Ship Supply est établie depuis 1971 dans le Vieux-Port de Montréal. La compagnie se spécialise entre autres dans la distribution de marchandises et d’accessoires pour les navires en approvisionnant ceux-ci en nourriture, en vêtements, en outillage et en équipements. Elle dessert les ports de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

«Notre nouvelle localisation ainsi que nos nouveaux locaux répondent en tout point à nos besoins, favorisant d’autant plus l’expansion future de notre entreprise», laisse savoir Mark Bishop, copropriétaire de Clipper Ship Supply.