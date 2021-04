Invitation à joindre un cercle virtuel d’écriture, de lecture et de photo

Le début de la pandémie en mars 2020 a donné l’idée à une résidente de la Montérégie de fonder un cercle virtuel collectif d’écriture, de lecture et de photographies. Ainsi est né www.cestatontourdecrire.com.

La fondatrice Hélène Turmel lance l’invitation à l’ensemble de la population à en faire partie.

«Le cercle est ouvert aux partages de vécus, de savoirs et d’idées, exprimés dans le respect de valeurs positives. Les textes doivent être enrichissants, utiles à l’ensemble des membres et lecteurs-trices, clairs et bien orthographiés», avise-t-elle.

«Informer vos lecteurs de cet outil de partage les amènera peut-être à nous dévoiler un peu de leur cœur d’enfants ou blessé, poursuit-elle. Certains articles sont très intéressants. En fait, il y en a pour tous les goûts et sur un grand nombre de thèmes.»

Toute personne qui aime écrire ou en faire une première expérience, partager une photo ou un poème sur le thème de son choix est invitée à envoyer le tout par courriel à info@cestatontourdecrire.com. À noter que chaque texte doit faire un maximum de 500 mots, alors qu’une photo numérique doit être sauvegardée en plus de 70 ko.

Ceux préférant lire plutôt que d’écrire peuvent tout simplement s’inscrire par courriel (gratuitement) à la même adresse en mentionnant leur désir de participer comme lecteur.

«Ce cercle collectif virtuel permet aux participants de réagir aux textes des auteurs. Il est très vivant et évolue sans cesse, se réjouit Mme Turmel.