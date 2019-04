Invitation réussie pour la relève féminine de hockey

Crédit photo : Gracieuseté

Une trentaine de filles de la région du Richelieu ont pu s’initier au hockey dans le cadre d’une journée portes ouvertes des Félines du St-Laurent qui se déroulait à l’aréna de Candiac, le 7 avril.

Pour l’occasion, Hockey Québec a fourni gracieusement l’équipement aux joueuses de 4 ans et plus. Ces dernières se sont familiarisées aux bases du hockey avec l’aide d’entraîneurs et de hockeyeuses expérimentées.

Une autre activité portes ouvertes est prévue à la fin de l’été.