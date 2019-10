Isabelle Lapointe, candidate du Parti conservateur : «J’ai gagné mon pari»

C’est avec le sentiment du devoir accompli que la candidate du Parti conservateur dans La Prairie, Isabelle Lapointe, a accueilli les résultats des élections fédérales, le 21 octobre.

«Aujourd’hui, ç’a été pour moi living the dream. J’ai gagné mon pari, j’ai réussi à faire une campagne sans faute et à me faire connaître», a dit tout sourire celle qui a fini au 3e rang à sa première expérience à titre de candidate.

Sa plus belle récompense, a-t-elle poursuivi, est venue d’une électrice qui lui a dit avoir voté pour un candidat – en l’occurrence elle – pour la première fois en 35 ans plutôt que pour un parti.

«Je partais de loin parce que je n’étais pas connue contrairement à mes deux adversaires [Alain Therrien et Jean-Claude Poissant], a admis celle qui a débuté sa campagne électorale il y a un an. Mon association locale n’était pas non plus connue et j’aurais été la première femme députée dans La Prairie. Maintenant, on m’appelle Isabelle…»

La résidente de Saint-Philippe se dit également fière d’avoir pu «humaniser» la politique fédérale, tout en promettant qu’on la reverra dans le futur rapproché parce qu’elle n’a pas l’intention de cesser de militer ni de s’impliquer au sein des conservateurs.

Elle a remercié l’équipe conservatrice qui a su si bien l’entourer, dont le lieutenant au Québec Alain Rayes. Elle a aussi souligné l’appui du chef du Parti conservateur Andrew Scheer, venu deux fois en l’espace de quelques mois dans la région, dont pendant la dernière semaine de la campagne électorale.

La plus expérimentée de la Colline parlementaire

Moins connue du grand public que ses adversaires, Isabelle Lapointe était néanmoins celle qui avait le plus d’expérience des coulisses du pouvoir fédéral, alors qu’elle œuvré pendant 9 ans sur la colline parlementaire à Ottawa. Elle était jusqu’au déclenchement des élections fédérales la directrice des affaires parlementaires de la députée sortante conservatrice Sylvie Boucher. Celle-ci ayant aussi perdu ses élections dans la circonscription fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Îles d’Orléans-Charlevoix lundi, Mme Lapointe se retrouve sans boulot.