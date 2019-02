Jaguar présente la nouvelle F-TYPE Checkered Flag 2020

Article par Sylvain Raymond

La gamme F-TYPE s’agrandira pour 2020 avec l’ajout d’une édition limitée baptisée Checkered Flag. Cette dernière, offerte tant pour le coupé que le cabriolet, a été introduite afin de célébrer l’héritage de la marque en matière de voitures sport, une épopée qui a débuté avec l’introduction de la XK120 en 1948.

Côté style, le véhicule est disponible en trois couleurs, Rouge Caldera, Blanc Fuji et Gris Carpathian. Il se démarque par ses accents noirs contrastants sur le toit et ses jantes exclusives de 20 pouces au fini mat laissant entrevoir les étriers de freins peints en rouge. Le modèle comprend de série toutes les composantes de l’ensemble Exterior Black Design comprenant notamment une thématique plus sombre et des jupes latérales élargies qui rehaussent l’impression de largeur du bolide.

L’habitacle dispose également de touches exclusives, notamment une finition de cuir Windsor, des garnitures en aluminium plus foncées et un volant comportant un drapeau à damier en remplacement de l’emblème classique de Jaguar. Le volant comprend également une bande rouge placée à 12 heures, une autre touche subtile.

Basé sur le coupé et le cabriolet R-Dynamic, le véhicule dispose sous le capot d’un moteur six cylindres suralimenté développant 380 chevaux et jumelé de série à un rouage intégral et une boîte automatique à huit rapports. Seules les versions R et SVR offrent plus de puissance grâce à leurs V8 qui développent respectivement 550 et 575 chevaux.

La nouvelle F-TYPE Checkered Flag 2020 sera disponible à un prix de base de 105 000 $ dans le cas du coupé et 107 000 $ pour la livrée cabriolet.

Introduite sur le marché en 2012, la Jaguar F-TYPE sera disponible au Canada au prix de base de 70 500 $. Deux nouvelles couleurs sont offertes dans la gamme, Gris Eiger et Bleu Portofino, alors que l’intégration Apple CarPlay et Android Auto est maintenant possible.