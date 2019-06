J’ai acheté une auto avec du faux bois et je n’ai pas 112 ans

Article par Germain Goyer

Ça faisait longtemps que je cherchais et j’ai enfin trouvé. J’ai 23 ans, je m’appelle Germain et je viens d’acheter une Oldsmobile Cutlass Cruiser SL 1994 avec du véritable faux bois sur les côtés.

Mais pourquoi?

Parce que ça fait différent.

Différent des Chevelle, des Charger et des Mustang que l’on voit partout dans les expositions de voitures anciennes. Tout partout. Si c’était spectaculaire de rouler en Camaro SS orange avec des bandes blanches en 1969, c’est assurément un moyen efficace de se fondre dans la masse dans un rassemblement de belles d’autrefois en 2019.

Rouler en vieille voiture familiale, alors que tout le monde les boudait jusqu’à il n’y a pas si longtemps et que presque personne n’ait pris soin de les préserver, est devenu un moyen de se démarquer. Alors qu’à la base, il s’agissait de banales voitures servant à déplacer la marmaille.

Sur cette même tribune, j’avais d’ailleurs raconté avoir failli acheter une Plymouth Reliant K familiale. Pas une fois, mais bien deux fois. La même voiture. Si ce n’est pas de la persévérance, je me demande bien ce que c’est!

Si les constructeurs étaient jadis très nombreux à proposer des familiales, ils sont plus que rares à le faire en 2019. Heureusement que de rares manufacturiers comme Mercedes-Benz et Volvo continuent de commercialiser des familiales comme les Classe C et E familiales ainsi que les V60 et V90.

Si j’aime autant les familiales, ce n’est sûrement pas par hasard. Quand je suis né, mes parents avaient une Chevrolet Cavalier 1992… familiale. Et mes grands-parents, eux? Une Ford Escort 1993… encore familiale.

Par la suite, mes parents ont troqué leur compacte américaine turquoise contre une Volkswagen Passat 2003. Familiale, bien sûr. Et mes grands-parents, eux, se sont payé un grand luxe au début des années 2000 : une Ford Focus. Familiale, vous l’aurez deviné. Une dizaine d’années après la mise en service de cette dernière, j’en ai d’ailleurs hérité! Bas de caisse rouillés, bien entendu. Le comportement routier d’une voiture avec l’espace de chargement d’un Cadillac Escalade, n’est-ce pas le meilleur des deux mondes?

Pour ce qui est du bois auquel je tenais mordicus?

Étant né au milieu des années 90, les familiales américaines avec du bois faisaient partie du décor des films que j’ai vus, revus et re-revus! On peut penser à l’Oldsmobile Custom Cruiser 1983 dans Beethoven, à la Ford LTD Country Squire dans Bonjour les vacances, à la Chevrolet Caprice de Madame Doubtfire ou à la Chrysler LeBaron Town & Country dans La folle journée de Ferris Bueller.

Maintenant, il ne reste plus qu’à trouver un nom à cette merveille de l’ingénierie américaine – hum, hum.

P.S. C’est quand même ironique de posséder une familiale alors que je n’ai encore aucune descendance!