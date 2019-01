J’ai de sérieux problèmes de chauffage avec Mon Hyundai Tucson 1,6T. Ça vous dit quelque chose?

Article par Antoine Joubert

Bonjour Antoine,

Êtes-vous au courant des problèmes de chauffage du Hyundai Tucson 1,6T? Par temps froid, le moteur met un temps fou à monter en température et si on a le malheur d’éteindre le moteur pour deux minutes, la jauge à température baisse presque instantanément. Il semble que Hyundai ne reconnaisse pas le problème.

Bonjour Stéphane,

Effectivement, il s’agit d’un problème connu, il ne semble pas y avoir pour l’instant de bulletin technique chez Hyundai pour le corriger. Un ami personnel mécanicien chez Hyundai me mentionnait avoir remplacé des thermostats sur ces modèles, comme solution temporaire, mais ça ne règle pas tout.

Il faut comprendre que ce moteur est de petite cylindrée et a été conçu pour être bien refroidi lorsque sollicité, puisqu’il s’agit à la base d’une mécanique se retrouvant aussi dans certaines autos sport de la famille. L’inconvénient, c’est que par temps froid, l’excellent système de refroidissement devient un problème et qu’en plus, la petite cylindrée ne permet pas de grimper le moteur en chaleur comme avec une plus grosse cylindrée. Autrement dit, le moteur 1,6 litre turbocompressé est tout simplement mal adapté au Tucson, ce qui explique pourquoi on l’a retiré du catalogue cette année pour le remplacer par un quatre cylindres atmosphérique de 2,4 litres.

En attendant que Hyundai trouve une solution (et il faudra qu’il le fasse), un petit truc serait de ne pas mettre le chauffage à fond. De laisser la ventilation au deuxième ou troisième niveau, le temps que le moteur grimpe en température, afin de faciliter son réchauffement. Il ne s’agit bien sûr pas d’une solution idéale, mais d’un petit truc pour gagner, semble-t-il, des degrés plus rapidement.

Notez en terminant qu’il ne sert pas à grand-chose de laisser le véhicule tourner au ralenti pendant plusieurs minutes avant de prendre la route, puisqu’au ralenti, ce moteur ne grimpe pas en température. On constate d’ailleurs le même problème avec le moteur turbocompressé du Honda CR-V, pour lequel les plaintes sont également très nombreuses.