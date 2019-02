J’aimerais votre opinion sur la Hyundai Veloster 2014, sans turbocompresseur

Article par Antoine Joubert

J’aimerais connaître votre opinion sur la Hyundai Veloster 2014, sans turbocompresseur. Est-ce fiable? Est-ce qu’elle est sensible à la corrosion? Les avis sur Internet sont contradictoires, alors merci de m’éclairer.

———————–

Bonjour Oussama,

Essentiellement, voyez la Veloster 2014 comme une Hyundai Accent à la sauce sportive. Cette voiture fait appel au même châssis, au même groupe motopropulseur, utilisant toutefois des éléments de suspension lui permettant d’offrir une meilleure dynamique de conduite. Le diamètre des jantes, le centre de gravité plus bas ainsi que les voies légèrement plus larges permettent aussi une meilleure tenue de route. Alors oui, vous bénéficierez d’une conduite plus animée que celle d’une Accent, néanmoins sans avoir droit à une plus grande puissance.

Comme l’Accent, la Veloster est fiable et peu coûteuse à entretenir. La version de base est un choix plus sage compte tenu de sa motorisation plus durable. Quant à la corrosion, rien à craindre. Vous pourriez évidemment avoir recours à un traitement antirouille pour une plus grande durabilité, mais la rouille ne fait pas partie des points faibles de cette voiture.

D’ailleurs, quels sont-ils, ses points faibles? Peu de choses. Des roulements de roue parfois faibles, des biellettes de barre stabilisatrices un brin fragiles. Cela dit, il s’agit d’une voiture fiable, sans tracas, que vous pouvez vous procurer avec une grande tranquillité d’esprit.

En terminant, attendez-vous à débourser entre 8 500 $ et 9 500 $ pour un modèle qui afficherait autour de 80 000 km. Et si vous êtes chanceux, vous tomberez sur une voiture bénéficiant d’une balance de garantie, ce qui vous permettrait de la passer au peigne fin chez un concessionnaire pour ensuite réclamer quelques trucs, s’il y a lieu. Pour cela, vérifiez quelle est la date de mise en service.