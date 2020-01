Jap’s fête ses 60 ans en grand

Jean-Marie Lepage, alias Jap’s, a souligné son 60e anniversaire de naissance, le 12 janvier, en conviant près de 60 invités à son bar Élisabeth à La Prairie pour fêter avec lui.

Malgré le verglas, plusieurs personnalités étaient présentes, dont le chroniqueur et comédien Michel Beaudry, l’ancien no 11 des Canadiens de Montréal, Yvon Lambert, et l’annonceur du CH Michel Lacroix. En prime, Scott Elvis Davis, l’ambassadeur d’Elvis Presley au Québec, a fait une prestation pour l’occasion.

«J’ai eu droit à des beaux témoignages comme un qui a dit: certains réussissent dans la vie et toi, JAP’S, tu as réussi ta vie», a-t-il témoigné avec reconnaissance sur sa page Facebook.