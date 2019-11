«Je suis comblée et ça m’a donné des ailes» – Julie Paquin-Bergeron

La Candiacoise Julie Paquin-Bergeron a vécu une soirée de rêve le 5 octobre, alors qu’elle a présenté son spectacle solo Encore un pas, encore un saut devant 128 personnes à la salle Claude-Léveillée de la Place des arts.

C’est dans le cadre des Week-ends de la chanson Québécor, organisés par la Société pour l’avancement de la chanson d’expression française (SACEF), que la chanteuse a eu cette opportunité.

«Elle [la soirée] a été un grand succès et bien au-delà de mes attentes et rêves les plus fous! Je suis comblée et ça m’a donné des ailes», a écrit la femme de 45 ans dans un courriel envoyé au Reflet.

La chanteuse débutera sous peu un programme de consultation pour artistes organisé par l’organisme Alliance carrière travail, à Brossard. Elle y recevra des conseils qui l’aideront à poursuivre dans cette voie artistique.

«Nous avons maintenant un show bien monté et j’ai des musiciens intéressés à refaire l’expérience, a indiqué la mère de famille. Je vais voir quelles sont mes prochaines étapes avec ma coach.»