Jeep pourrait dévoiler un Gladiator avec un moteur V8

Article par William Clavey

Le Jeep Gladiator a fait beaucoup réagir lorsqu’il fut dévoilé au Salon de Los Angeles au mois de novembre dernier, et il sera assurément très couru lorsqu’il arrivera en concession cet été.

Il se trouve que Jeep a un autre tour sous son chapeau, et il s’appellerait le Jeep Hercules. Il serait la seule camionnette intermédiaire à être alimentée par un moteur V8.

Encore une belle grosse rumeur

Nous ignorons encore si c’est que FCA a de prévu pour le Salon de Detroit cette année, car rien d’officiel n’a été dit de la part du constructeur. La rumeur viendrait du site Jeep Gladiator Forum, le même site qui avait dévoilé le Gladiator juste avant sa sortie officielle.

Selon ce qu’on nous dit, le Hercules serait un rival direct au Ford F-150 Raptor et se positionnerait au-dessus de la déclinaison Rubicon dans la gamme. Il viendrait de série avec un moteur V8 de 6,4 litres d’une puissance 475 chevaux et un couple de 470 lb-pi.

Rappelons-le, le Gladiator actuel ne s’offre qu’avec un choix de deux moteurs, soit un V6 à essence de 285 chevaux, soit un V6 diesel de 260 chevaux.

Bien entendu, cette camionnette ultra puissante aura comme unique but de livrer des sensations fortes en hors-route, c’est pourquoi, du moins selon la seule image qui a coulé de la rumeur, le Hercules est équipé de pneus tout terrain encore plus agressifs que ceux du Rubicon, des plaques de protection et une suspension surélevée, entre autres.

Mais ce qui est encore plus intéressant de cette rumeur, c’est que le Wrangler est assemblé sur la même plateforme que le Gladiator. Aurons-nous également affaire à une déclinaison encore plus puissante de l’iconique Jeep?

Nous sommes au Salon de Detroit cette semaine où nous tenterons d’en savoir plus.