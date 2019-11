Jeep Wrangler : le moteur EcoDiesel arrive enfin

Article par Germain Goyer

Il y a deux ans, Jeep dévoilait le la nouvelle génération du Wrangler, le JL. Ce dernier remplaçait le JK qui était sur le marché depuis 2007.

À ce moment, on nous avait promis qu’un moteur EcoDiesel viendrait rejoindre les rangs du populaire V6 Pentastar et de l’optionnel bloc turbocompressé à quatre cylindres. Tout ça pour dire que c’est maintenant que ça se passe et qu’on est actuellement en direction de St. George, en Utah, pour mettre à l’essai cette déclinaison du populaire Wrangler dans les environs du parc national de Zion.

Cette nouvelle motorisation turbocompressée, offerte uniquement sur les versions à quatre portes du Wrangler, développe 260 chevaux et 442 livres-pied. Une boîte automatique achemine le tout aux quatre roues motrices.

Pour le moment, les prix et cotes de consommation demeurent inconnus.

Restez à l’affut sur le site du Guide de l’auto; un essai routier complet suivra sous peu!