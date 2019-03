Jeux du Canada : deux cousines, deux médailles

Crédit photo : tirée de Facebook Équipe - Québec Jeux du Canada

Les deux cousines Mariksa Pelletier et Érika Gaujacq ont vécu l’expérience des Jeux du Canada en famille jusque sur les pentes de Red Deer en Alberta. Au terme d’une demi-finale pleine de rebondissements où elles se sont affrontées, les deux planchistes ont poursuivi leurs parcours, chacune en route vers une médaille individuelle.

@R:Dans l’épreuve de slalom géant parallèle, Érika Gaujacq a triomphé en grande finale contre l’Ontarienne Alison Friebel et remporté la médaille d’or. De son côté, Mariska Pelletier a gagné la petite finale contre sa compatriote Anne Gagné et a mis la main sur la médaille de bronze, le mardi 26 février.

«J’avais une très grande avance contre Érika tout au long de la course, mais malheureusement, j’ai chuté à la fin du parcours et j’ai perdu la demi-finale», a raconté l’adolescente de Saint-Constant deux jours après la compétition.

«J’ai su passer par-dessus cette chance et j’ai gagné la petite finale avec une bonne avance, poursuit-elle. Mon entraîneur était très fier de moi, parce que j’ai réussi à ne pas me laisser déranger par ma course précédente.»

Le Reflet est en attente des commentaires d’Érika Gaujacq.