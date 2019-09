Jeux mondiaux des transplantés : une médaille d’argent pour Yvan Provencher

À lire aussi Parmi l’élite mondiale des athlètes transplantés

Deux semaines après sa participation aux Jeux mondiaux des transplantés à Newcastle en Angleterre, Yvan Provencher flotte encore sur un nuage. Médaillé d’argent à l’épreuve de golf, le Sainte-Catherinois garde un souvenir impérissable de sa première expérience aux côtés des meilleurs athlètes ayant eu une greffe.

Transplanté du cœur en 2009, le sexagénaire a remis une carte de 88 dans la catégorie des 60-69 ans. Il a aussi pris part aux compétitions de badminton double et simple ainsi qu’à l’épreuve de marche rapide.

«Je ne suis pas arrivé à tenir la cadence au 5 km contre celui que j’ai appelé l’étalon italien de 61 ans. Il a franchi la distance en 35 minutes alors que je suis arrivé en 42 minutes», raconte-t-il.

M. Provencher se dit ému d’avoir pu échanger avec des personnes provenant des quatre coins de la planète qui ont vécu la même situation que lui.

«J’ai été inspiré et ébloui par autant de santé, de forme, d’endurance, d’énergie et de puissance, Que dire de cette solidarité entre pays pour encourager les athlètes qui ont de difficulté à compléter certaines épreuves? C’est émouvant de voir tout le monde debout pour encourager celui qui arrive dernier et lui rappeler que le don de vie est ce qui a permis ce grand moment d’effort.»

Impliqué dans la promotion du don d’organes, l’athlète au cœur mécanique confie avoir vu des performances exceptionnelles qui l’ont marqué.

«Des jeunes qui courent, nagent et sautent, des cyclistes de 80 ans, des coureurs sexagénaires et septuagénaires avec la forme de jeunes adultes, énumère-t-il. Des personnes qui ont donné le meilleur d’elles-mêmes et qui prennent soin du cadeau de vie qu’ils ont à l’intérieur d’eux. J’ai vu des corps de jeunes avec des cheveux blancs et des organes qui fonctionnaient au maximum!»

Campagne de financement

C’est notamment grâce à l’implication de ses filles et à la générosité des gens que M. Provencher a pu s’envoler vers l’Angleterre réaliser son rêve d’athlète transplanté. La campagne de financement surprise qu’elles ont lancée en juin pour leur père lui a permis d’amasser près de 3 500$.

«Merci à mes filles d’avoir cru en moi, merci à tous ceux qui m’ont encouragé et merci à tous ceux qui m’ont suivi et encourager tout au long de cette expérience merveilleuse», souligne-t-il.