Joignez-vous en famille à 4 soirées de jeux virtuels animés par Tammy Verge

Amateurs de jeux de société, de quiz, de vin et de gastronomie, joignez-vous en famille à quatre soirées exclusives et virtuelles de jeux animées par l’animatrice Tammy Verge appelées Apéro Quiz. Chaque soir, des prix alléchants seront tirés entre tous les participants.

Avec la pandémie qui s’allonge, c’est de plus en plus difficile de trouver des activités virtuelles amusantes à faire avec notre famille et nos amis.

L’initiative derrière Apéro Quiz, c’est non seulement de nous retrouver avec les gens qu’on aime, mais également de soutenir les restaurants locaux grâce aux prix qui sont proposés.

Quand, quoi où : le déroulement des Apéros Quiz

Les soirées de jeux virtuels sont une initiative des vins Robert Mondavi Private Selection, auxquels s’est associé Tammy Verge, l’animatrice bien appréciée des Québécois elle-même très fan de ce type de soirée.

Les 3 et 10 décembre ainsi que les 14 et 21 janvier prochains, tous les Québécois qui le désirent sont invités à se joindre virtuellement à l’événement aux côtés de leurs familles et amis, sans avoir à quitter leur domicile, bien entendu.

Les questions porteront sur cinq grands thèmes, soit :

La culture populaire québécoise;

Le vin;

La gastronomie;

Les voyages;

Les accords mets-vins.

Lors de chacune des soirées, quatre chanceux parmi les participants vont gagner un chèque cadeau de 100$ d’un restaurant local favori et une carte-cadeau de 20$ à la SAQ. On ne dit certainement pas non à ça!

Des événements Facebook ont été créés pour chacune des dates. On les trouve directement sur la page officielle des vins Robert Mondavi Private Selection avec tous les détails.

Un nouveau rendez-vous du temps des fêtes à ne pas manquer!