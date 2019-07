José Gaudet et Marie-Christine Proulx, nouveaux ambassadeurs de Tourisme Montérégie

Tourisme Montérégie a récemment accueilli deux nouveaux ambassadeurs au sein de son équipe, les animateurs José Gaudet et Marie-Christine Proulx. Résidents de la Montérégie depuis plusieurs années, les deux amis feront découvrir leur coin de pays à leur public.

Afin de leur présenter la région, Tourisme Montérégie a fait vivre une journée chums de filles aux deux nouveaux ambassadeurs. Ils se sont rendus au parc national des Îles-de-Boucherville, ont mangé au Coureur des Bois – Bistro Gourmand, visité le Lieu historique national du Fort-Chambly et découvert la Cidrerie Michel Jodoin.

«J’ai capoté!, a indiqué Marie-Christine Proulx après sa visite du parc national des Îles-de-Boucherville. J’en ai parlé à mes amis et ma famille. Mon père va adorer, lui qui aime la nature. Je le sais que c’est connu, ce spot-là. Je suis gênée de l’admettre, mais je ne connaissais pas cet environnement tant que ça. Autant je suis une fille de ville et de monde, autant l’eau, la nature et le bruit des animaux, ça fait mon gros bonheur. La proximité avec la ville est aussi extraordinaire. À refaire! Un gros coup de cœur!»

«C’est un incontournable pour moi, a pour sa part souligné José Gaudet après avoir mangé au Coureur des Bois – Bistro Gourmand. C’est sûr que je fais un souper là-bas avec mes amis cet été, je veux faire découvrir le restaurant à ma gang. Le personnel est hyper accueillant, mon homard était délicieux; tout l’était en fait. Je n’ai rien à dire. Je serais resté sur la terrasse tout l’après-midi.»

Marie-Christine Proulx et José Gaudet se sont connus il y a deux ans, alors qu’ils faisaient de la radio ensemble. Ils sont amis depuis.

Au cours des derniers jours, les deux animateurs ont fait tirer sur leurs réseaux sociaux un ensemble de billets pour des activités en Montérégie.