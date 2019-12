Josie, la chatte de la semaine

Bonjour, je m’appelle Josie. Je suis une magnifique femelle de 2 ans. On dit que je suis douce et que j’aime qu’on aille vers moi pour me gratter et me flatter. Je suis encore un peu timide et je m’adapte à mon nouvel environnement. Par contre, si vous gagnez ma confiance, je saurai vous charmer et vous donner tout l’amour que vous méritez.

Vous pouvez venir me visiter à la SPCA Roussillon durant les heures d’adoption. Pour plus de détails, visitez-nous sur notre site internet au www.spcaroussillon.com

SPCA Roussillon

80, rue Goodfellow

Delson, Québec

J5B 1V4

450 638-9698

info@spcaroussillon.com