Josyane Desjardins revient à ses anciennes amours à la MRC de Roussillon

Crédit photo : Gracieuseté

Le conseil des maires de la MRC de Roussillon a confirmé la récente nomination Josyane Desjardins au poste de directrice du développement économique, à l’issue d’un processus de sélection qui s’est achevé récemment.

Mme Desjardins a déjà travaillé pour la la MRC à titre de coordonnatrice, fonds d’investissement et systèmes comptables en 2016. Elle possède une solide feuille de route avec plus de 20 ans d’expérience en gestion, en entrepreneuriat, en accompagnement d’entreprises, en financement et surtout en développement économique régional.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, elle est également officier municipal agréé. Elle a notamment travaillé à divers postes au CLD de Roussillon et a été la première directrice générale de Femmessor-Montérégie.

«Le profil de Josyane correspond en tous points à la vision de développement économique du conseil des maires de la MRC de Roussillon, explique Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Roussillon. Son leadership positif, son enthousiasme, sa vision stratégique et sa grande capacité à rassembler représentent des atouts importants pour l’équipe du

développement économique de la MRC, et pour tout Roussillon.»

De son côté, Mme Desjardins s’engage «à mettre à profit ma connaissance des enjeux et des acteurs régionaux pour ancrer le mandat de la MRC au sein des écosystèmes économiques roussillonnais, montérégiens et métropolitains.»

Elle et son équipe «mettront à la disposition des entrepreneurs et des municipalités de la MRC notre expertise et notre savoir-faire à la réalisation du plein potentiel de développement de notre territoire», dit-elle.

Jusqu’à tout récemment, une seule direction chapeautait le codéveloppement économique et l’aménagement du territoire.

(Source : MRC de Roussillon)