Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID

La pandémie de la COVID‑19 restera gravée dans l’histoire du Québec et laissera une cicatrice importante dans la vie de plusieurs.

Afin d’honorer la mémoire des victimes de la COVID‑19, le gouvernement du Québec organise une journée de commémoration nationale, qui aura lieu le 11 mars. Ce jeudi.

Cette journée permettra à la population québécoise de prendre un temps d’arrêt et de rendre hommage aux victimes de la COVID‑19, ainsi qu’à leurs familles et à leurs proches. Elle sera également l’occasion de saluer l’apport inestimable de tous les corps de métiers et des membres de la société civile qui sont au front pour lutter contre la COVID‑19.

Dès le matin, une mise en berne nationale du drapeau du Québec sera observée sur tous les édifices publics du gouvernement, des municipalités et des représentations du Québec à l’étranger.

Une cérémonie aura lieu, entre 12 h et 13 h, sur le parvis de l’hôtel du Parlement.

À 13 h, toute la population du Québec sera invitée à observer une minute de silence.

Les villes et les municipalités sont également conviées à procéder à une cérémonie ou à prendre part, à leur façon, à cette journée. Ce sera le cas entre autres à Saint-Philippe et à Sainte-Catherine.