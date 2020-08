Journée de grève prévue dans les garderies en milieu familial

Les quelque 3 600 familles de la région dont l’enfant fréquente une garderie en milieu familial régi et subventionné devront trouver une solution de rechange, le vendredi 4 septembre, car celles-ci seront en grève pour la journée. Ce, en raison de l’impasse à la table des négociations.

Affiliée à la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), l’Alliance des intervenantes en milieu familial du Suroît (ADIM) affirme qu’«il est minuit moins une». Celle-ci regroupe les régions de Vaudreuil-Soulanges, Valleyfield, Châteauguay, Saint-Constant et La Prairie. Elle invite «les parents du Suroît invités à se trouver un plan B en septembre».

Au printemps, l’ADIM locale a en effet annoncé qu’une grève illimitée aurait lieu à compter du 21 septembre si aucune entente ne survient d’ici là.

«Les seuls et uniques responsables du fiasco de ces négociations, ce sont le gouvernement et les élus de la Coalition avenir Québec, blâme la présidente de l’ADIM Suroît, Mélanie Piché. Nous avons besoin de vous pour faire bouger les choses. Nos membres sont épuisées et à bout de souffle par le manque de reconnaissance. Elles quittent la profession par centaines.»

Le cœur du litige concerne le salaire. Les responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) sont actuellement rémunérées sous le salaire minimum. Elles gagnent l’équivalent de 12,42$/h, alors que leur fédération réclame 16,75/h$. La dernière offre du ministère a été de 12,83$/h.

Le salaire a des répercussions sur le pouvoir d’attraction de la profession, déplore l’ADIM.

«En raison des piètres conditions de travail, il prive chaque année les parents de la région d’environ 1700 places à 8,35$/jour en raison du manque de main-d’œuvre. Depuis l’arrivée de la CAQ au pouvoir, le nombre de places occupées à contribution réduite a régressé», déplore Mme Mélanie Piché.

La dernière offre du gouvernement a été jugée «dégradante» et rejetée massivement par les RSE.