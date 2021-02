Journée d’embauche chez Pasquier en vue de son ouverture à Delson

Le marché d’alimentation Pasquier tiendra une journée d’embauche le 3 mars, de 10h à 19h, pour combler les postes à temps plein de sa nouvelle succursale à Delson, en vue de son ouverture au printemps.

«Aucune date officielle d’ouverture n’a encore été annoncée, mais cela ne saurait tarder», a indiqué Marilyne Thomas, responsable des communications de l’entreprise, au Reflet.

D’ici là, le supermarché érigé sur le site de l’ancien Loblaws doit trouver des assistants-gérants pour tous ses départements; commis, bouchers, pâtissiers, cuisiniers et personnel de l’entretien personnel. Ces postes réservent un horaire de 32 heures et plus, précise Pasquier. Il accueillera les candidats intéressés dans ses nouvelles installations.

«Le recrutement pour les postes d’étudiants et à temps partiel se fera vers la fin du mois de mars», ajoute Mme Thomas.

Le salaire est à discuter selon l’expérience, est-il indiqué sur le site Web de l’entreprise où des postes sont déjà affichés. Certains d’entre eux, comme celui de cuisinier, proposent un salaire de base d’environ 16$ de l’heure.